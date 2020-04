Sporting falha primeira prestação da transferência de Rúben Amorim

O Sporting falhou o pagamento da primeira prestação da transferência do treinador Rúben Amorim, junto do Sporting de Braga, no valor de cinco milhões de euros. A verba deveria ter sido saldada a 6 de março.

Bola Branca sabe que os leões informaram atempadamente o emblema minhoto, justificando a suspensão temporária do pagamento, com as consequências da pandemia da Covid-19 mas também por, nesta fase, o Sporting ter ainda verbas em atraso a receber de outros negócios.

Ao que Bola Branca conseguiu igualmente apurar, o clube de Alvalade saldará a dívida após a crise do novo coronavírus.

Metade de Amorim por liquidar no dia do “lay-off” para os funcionários

De resto, o Sporting avançou hoje com um processo de "lay-off" a 86% dos funcionários do clube para garantir a sustentabilidade e evitar despedimentos, igualmente como consequência do novo coronavírus.

O processo vai durar pelo menos 30 dias.

Recorde-se que a SAD do Sporting já havia acertado um corte salarial de 40% para os jogadores do plantel principal nos meses de abril, maio e junho.

A administração, liderada por Frederico Varandas, sofre redução de 50% nos ordenados no mesmo período.