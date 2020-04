Morreu o padre mais idoso da Diocese de Bragança-Miranda

O padre António Augusto Moreno, o sacerdote mais velho da Diocese de Bragança-Miranda, faleceu esta quarta-feira, de morte natural, aos 102 anos.

O padre António Augusto Moreno nasceu a 10 de setembro de 1917, em Ventozelo, concelho de Mogadouro. Frequentou o Seminário de S. José, em Vinhais, e foi ordenado sacerdote em 29 de junho de 1944, por D. Abílio Vaz das Neves.

Ao longo do seu ministério sacerdotal paroquiou várias comunidades da diocese transmontana, nos concelhos de Vimioso (Avelanoso, Vale Frades e Angueira), Miranda do Douro (S. Martinho, Cicouro e Especiosa) e Mogadouro (Vila de Ala com as anexas Santiago e Paçó, em Variz com a anexa de Vilariça).

Em 2017, por ocasião do seu centenário natalício, D. José Cordeiro, D. Montes Moreira e cerca de duas dezenas de sacerdotes associaram-se numa homenagem que teve lugar na Catedral, em Bragança.

“A sua lucidez é um testemunho luzeiro”, afirmou, na altura, o bispo de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro.

O decano do presbitério da Diocese de Bragança-Miranda residia na Fundação Betânia, em Bragança, e, de acordo com D. José Cordeiro, “foi graças a ele que se começou o Instituto Diocesano do Clero (IDC)”.

O prelado, na ocasião, afirmou ao jornal diocesano que o padre António Moreno “foi a fonte inspiradora para este modelo que queremos do IDC e da casa sacerdotal”.

A celebração das exéquias fúnebres está prevista para esta quinta-feira, dia 16 de abril, pelas 16h00, na Capela da Senhora da Saúde (Fundação Betânia), em Bragança.

Preside D. José Cordeiro, bispo da diocese, e concelebra um pequeno grupo de sacerdotes: os membros da direção do IDC e o Reitor do Seminário Diocesano de S. José.

O padre António Augusto Moreno será sepultado no cemitério velho da cidade de Bragança, num jazigo da diocese.