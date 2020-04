Teste negativo para o primeiro bebé do Alentejo nascido de mãe infetada com Covid-19

Veja também:

É uma menina, nasceu de cesariana, na terça-feira à noite, no Hospital do Espirito Santo de Évora (HESE), e é o primeiro bebé da região Alentejo cuja mãe está infetada com covid-19.

A informação é prestada pela unidade hospitalar, num comunicado enviado à Renascença, onde se pode ler que “tanto a mãe como o bebé estão bem.”

A grávida, proveniente do distrito de Beja, foi encaminhada para o Serviço de Obstetrícia do HESE, pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, uma vez que entendeu não reunir as condições necessárias para a realização deste parto.

Já em Évora, de acordo com a unidade hospitalar, na ocasião, foi “realizada PCR em tempo real para o novo coronavírus, ou seja, foi feito ao bebé um teste baseado numa reação de polimerase em cadeia (PCR, ou Polymerase Chain Reaction, em inglês), cujo resultado deu negativo”.

Obstetras, pediatras, neonatologistas, anestesiologistas, internistas, intensivistas, enfermeiros, entre outros profissionais, integram as equipas multidisciplinares do hospital eborense, que “estão preparadas para dar resposta aos casos de grávidas infetadas pelo novo coronavírus”, sublinha o HESE, que recorda, a existência de “circuitos próprios para grávidas infetadas e não infetadas, considerando-se seguro, dar à luz no Hospital do Espírito Santo de Évora.”

“Estamos muito satisfeitos com o sucesso deste nascimento no hospital de Évora, hospital central do Alentejo, onde mãe e filha estão bem”, realça Maria Filomena Mendes.

Para a presidente do Conselho de Administração do HESE, “é um sinal de esperança no contexto em que vivemos”, acentuando tratar-se do “primeiro nascimento e ainda não registámos nenhuma morte, por isso, podemos dizer que esta é uma excelente notícia".

