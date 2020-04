Sem visitas, doentes sentem-se “abandonados”. Enfermeiros angariam “tablets” para comunicar com famílias

“Eu compreendo, não é fácil falar com o internamento”, explica a enfermeira à Renascença. “Porque são imensas chamadas – muitos familiares a quererem saber dos seus entes queridos ou pessoas a pedirem informações.”

A sobrecarga de comunicações deixa alguns doentes incontactáveis. “Algumas pessoas têm telemóvel, outras foram apanhadas nisto e não têm. Outras simplesmente não sabem usar”, explica Carmen.

Por outro lado, os profissionais de saúde não têm mãos a medir. "Não pensem que não é complicado, porque temos colegas que já estão afetadas e as baixas são contínuas.”

Questionado pela Renascença sobre como os familiares podem contactar os seus entes queridos, o Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV), que integra o Hospital de São Sebastião, explica que tem um horário de atendimento médico, todos os dias, das 11 horas às 13 horas, e da equipa de enfermagem, das 13 horas às 19 horas, para informação geral sobre o estado do doente. Já para doentes que estão em cuidados intensivos, a equipa médica faz o contacto com a família todos os dias, para fazer atualização do estado de saúde.

Apoio dos familiares é "crucial"

António mudou depois de falar com o filho ao telefone. “O meu filho diz que cortaram as estradas todas, isto nem no tempo do Salazar!”, comentava com a enfermeira.

A partir daquela conversa, o paciente ganhou ânimo. Se antes dizia que não tinha forças para se levantar, naquele dia pegou no andarilho e quis espreitar o Castelo da Feira pela janela.

Como podemos proibir uma pessoa de se despedir do familiar querido? Carmen não conseguiu

A enfermeira Carmen Barreiro partilhou, na sua página de Facebook, esta e outras histórias de doentes que se sentiram abandonados pela família, desde que as visitas foram proibidas nos hospitais.

Os nomes são fictícios, para proteger a privacidade dos doentes.