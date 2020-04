Saiba como fazer uma máscara em casa. Conheça em detalhe os vários modelos

A solução do lenço é rápida e prática, mas é preciso ter cuidado na escolha do lenço. Não pode ser muito grande e deve ser feito de um tecido fino porque, como é dobrado muitas vezes, fica com muitas camadas, o que pode dificultar a respiração e a comunicação.

Se usar uma t-shirt, deve garantir que é 100% algodão. A opção da t-shirt é a que oferece uma barreira mais fina e, portanto, mais permeável.



Seja qual for a escolha, é bom ter em conta que é indispensável respeitar todas as regras que garantem um bom uso da máscara.

A saber: lavar e desinfetar muito bem as mãos no momento em que se coloca e em que se retira a máscara; ajeitá-la ao rosto logo no início para não ter que lhe tocar quando já está posta; nunca tocar na parte da frente da máscara e muito menos levar, depois disso, as mãos aos olhos, nariz ou boca; retirar a máscara segurando nos elásticos que estão a prendê-la às orelhas e guardá-la num saco bem fechado até ao momento em que for lavá-la. Embora não seja descartável, esta máscara social feita em casa não deve ser usada mais do que uma vez sem ter sido devidamente lavada.