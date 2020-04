Primeiro-ministro garante acesso digital a todos os alunos no próximo ano letivo

António Costa garante que "no início do próximo ano letivo teremos assegurada a universalidade do acesso digital, quer de rede, quer de equipamento, quer de conteúdos, para que todos, estejam em que ano estejam, vivam onde vivam, possam ter acesso aos conteúdos digitais".

O primeiro-ministro reconhece que "há um conjunto de alunos que não tem acesso as plataformas digitais e por isso era preciso complementar isso com uma oferta que chegasse a todos, por isso criamos este programa do #EstudoEmCasa". Foi no evento de lançamento do #EstudoEmCasa, a nova telescola, nos estúdios da RTP, que fez o anúncio.

Todavia, salienta, esta "é uma oferta complementar e não substitui o trabalho que os professores vão continuar a fazer". Para já esta é a resposta possível, porque "a vida não pode parar", conclui.



"Um canal do antigamente a tratar do futuro do nosso país".



O programa #EstudoEmCasa arranca na próxima segunda-feira, 20 de abril, no canal RTP Memória, escolhido porque está disponível na TDT. Era importante para nós ter um canal acessível a todos", assinala o ministro da Educação.



Teremos assim, como destaca, "um canal do antigamente a tratar do futuro do nosso país". Tiago Brandão Rodrigues deixa ainda uma palavra de apreço aos professores, "verdadeiros heróis" na forma como estão a adaptar o ensino em tempo de pandemia.