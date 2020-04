Mau tempo desaloja família nas Caldas e casal de idosos em Ferreira do Alentejo

Três pessoas, entre as quais uma criança, ficaram desalojadas, esta terça-feira, na sequência da queda de um raio sobre um prédio de habitação nas Caldas da Rainha.

“O raio caiu sobre a chaminé de prédio, provocando danos na cobertura”, disse à agência Lusa Paulo Martins, adjunto do comando dos Bombeiros das Caldas da Rainha.

O incidente ocorreu às 20h50 e deixou inabitável o último andar do prédio dadas as fortes chuvadas que “provocaram infiltrações na estrutura”, o que levou a proteção civil a realojar os moradores, um casal e uma filha de 6 anos, numa residencial da cidade.

No local estiveram nove homens, uma viatura de combate a incêndios e a autoescada dos bombeiros das Caldas da Rainha, que às 23h00 se mantinham no local a remover os destroços da chaminé.

Já no distrito de Beja, a chuva intensa provocou nove inundações em habitações e vias públicas e deixou um casal de idosos desalojados em Ferreira do Alentejo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que a chuva forte causou danos na habitação do casal, em Ferreira do Alentejo, que ficou sem condições de habitabilidade, tendo sido realojados em casa de familiares.

Segundo a fonte do CDOS, foram registadas cinco inundações em Ferreira do Alentejo, duas em Mértola e duas no concelho de Beja, entre as 21h46 e as 23h42 de terça-feira.

A chuva forte caiu em várias zonas do país esta terça-feira.