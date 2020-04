​Lisboa divulga celebrações do 25 de abril em casa

Veja também:

Mesmo sem poder sair à rua, Lisboa vai celebrar o 25 de abril. A EGEAC, a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural do município de Lisboa, lança amanhã, quinta-feira, através das redes sociais Instagram e Facebook, um programa de espetáculos, exposições, cinema e leituras para assinalar em casa os 46 anos da Revolução dos Cravos.



Já esta quinta-feira, começa o quizz sobre o 25 de abril. Todos os dias, até 30 de abril, será lançada uma pergunta sobre a revolução. Para o último dia, está prometida uma surpresa. Ao longo das duas semanas, serão recordados alguns dos pontos altos de festas anteriores. Por exemplo, entre 23 e 26 de abril, estará disponível o espetáculo de vídeo mapping evocativo dos 45 anos da revolução.

Ao domingo, canta-se fado, com atuações das duas últimas edições do festival Fado no Castelo. Já no dia 19, vão estar “em palco” Carlos do Carmo e Camané. As quartas-feiras serão dedicadas às obras de Vivaldi e Bach interpretadas pela Orquestra Orbis na Igreja de São Roque em 2018. Também vão ser recuperados os concertos espontâneos de piano ou a liberdade de dirigir uma orquestra na rua.

Em matéria de exposições, estarão disponíveis algumas das imagens captadas pelo fotojornalista Bruno Portela para assinalar os 20 anos da Expo’98, integradas na exposição “Você Não Está Aqui” inaugurada nas Festas de Lisboa de 2018. E para garantir a boa disposição, a EGEAC vai trazer de volta Hugo Van Der Ding, no espetáculo “Isto só neste País” apresentado o ano passado, durante o Festival Política.

No dia 25, o Museu do Aljube – Liberdade e Resistência partilha online testemunhos escritos ou em vídeo, numa versão diferente dos Dias da Memória.

Tudo acompanhado de sugestões musicais, com uma playlist com músicas de intervenção, portuguesas e estrangeiras; sessões de cinema e uma pequena biblioteca de livros revolucionários.