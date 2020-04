"Drama humanitário" em Macedo de Cavaleiros. Há famílias búlgaras em dificuldades

Veja também:

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros está a ajudar 19 famílias da Bulgária, que residem no concelho, com vouchers no valor diário de três euros por pessoa. A verba é para ser gasta em alimentos nas superfícies comerciais da cidade.



“Estamos a falar de 19 famílias, num total de 85 pessoas. Destas, duas famílias têm Rendimento Social de Inserção (RSI)”, indica à Renascença o presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros.

De acordo com Benjamim Rodrigues, “neste grupo, estamos a falar de um total de 30 menores, dos quais 21 têm menos de dez anos”.

“Estamos perante um drama humanitário, ao qual a autarquia não podia ficar indiferente”, afirma o autarca.

Benjamim Rodrigues explica que estas pessoas são de nacionalidade búlgara, têm residência oficial no concelho e dedicam-se ao trabalho rural temporário e cuja mão-de-obra é francamente deficitária, nomeadamente na área do olival, hortícolas, morango, cereja (frutícola), vinha, castanha e cogumelos.

“São pessoas que vieram para o nosso território, porque eram necessárias para a agricultura de época”, afirma o autarca macedense, considerando que “num período tão difícil”, é preciso “responder positivamente, quando precisam de nós, ainda mais tendo em conta que estamos a falar de casos de emergência social”.

“A solidariedade e humanismo são apanágio dos macedenses e dos quais não podemos abdicar”, entende o autarca, revelando que “neste grupo estão em risco de passar fome várias crianças e bebés”.

“Não podemos ficar indiferentes a este drama social”, conclui o autarca.