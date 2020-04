Direção do "Diário de Notícias" apresenta demissão

A administração manifesta o seu “um profundo agradecimento” a Ferreira Fernandes e a Catarina Carvalho, que estiveram à frente do diário centenário nos últimos dois anos e vão continuar ligados ao jornal.

O diretor Ferreira Fernandes e a diretora executiva Catarina Carvalho deixam os cargos e vão ser substituídos, provisoriamente, pelo subdiretor Leonídio Paulo Ferreira, adianta o conselho de administração do grupo Global Media, em comunicado.

A direção do jornal "Diário de Notícias" apresentou esta quarta-feira a demissão.

A crise do coronavírus agravou os cortes nas recei(...)

A Global Media expressa a sua confiança em Leonídio Paulo Ferreira “para dar continuidade a uma informação plural, de rigor e isenção como é timbre” no "Diário de Notícias".

As demissões no DN acontecem num contexto de crise generalizada na comunicação social, em particular na imprensa escrita, fortemente penalizada pelas restrições provocadas pela pandemia de Covid-19.

Há cerca de dois anos, o "Diário de Notícias" deixou de ser editado diariamente em papel, passando a chegar às bancas apenas ao fim de semana. Mas anunciou uma aposta na versão online, com edições diárias e conteúdos exclusivos para assinantes.