DGS diz que falta robustez aos estudos que ligam a vacina do BCG à proteção ao Covid-19

Em relação ao alterar das regras de confinamento, Diogo Cruz, sub-director geral da Sáude, apesar de dizer que não compete à entidade a que pretence tomar decisões, avançou que já estão a ser estudadas formas e momentos de eventual suavização das medidas até agora em vigor.

“Nós aconselhamos o Ministério da Saúde sobre as medidas que devem ser tomadas. O que temos visto é o aplanar da curva, ou seja, que as medidas tomadas foram as adequadas", analisou. "E temos estado a estudar quando e como podemos aliviar medidas. Estamos a fazer este trabalho há mais de uma semana. Quando tivermos resultados, informaremos”, acrescentou.

Em relação a hipótese de algumas medidas de isolamento e distanciamento social se prolongarem no tempo, Cruz disse que, neste momento, é cedo para afirmar se o vírus vai ter mais ou menos ondas, no futuro, mas considera que, caso existam, outras medidas possam ser tomadas.

Confiança no INEM

Na conferência de imprensa desta quaerta-feira que contou com o presidente do INEM, Luís Meira, o secretário de Estado da Saúde disse que aquele oraganismo tem tido um “papel preponderante”.

“Fez cerca de mil transportes no âmbito do Covid-19 desde março e mais de 3200 colheitas para análises. Estas recolhas foram feitas ao domicilio, em lares, juntos de forças de segurança”, disse o governante.

Lacerda quis ainda dar um voto de confiança no sistema de transporte de doentes emergentes e disse que os "cidadãos podem e devem ligar 112 em caso de emergência ou do agravamento do estado de saúde". "Antes da pandemia, recebia em media 3800 chamadas, hoje recebe menos de 500 por dia, o que resulta do confinamento mas nao pdoe resultar do receito dos cidadãos de recorrer ao SNS em caso de urgência”, disse o secretário de Estado, reiterando que o SNS continua a dar resposta aos cidadãos.

Luís Meira salientou que “as pessoas podem e devem ter confiança no sistema integrado de emergência médica”.

“Está garantida a segurança para que a intervenção possa ser feita sem problemas e sem receios de infeção, os circuitos estão bem definidos, os operacionais têm formação e conhecimento necessário para reduzir ao máximo os riscos de contaminação, por isso é importante que as pessoas que têm necessidade de assistência médica não adiem esse contacto ao 112”, afirmou.