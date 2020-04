De agora até maio ainda tem muitas máscaras para fazer

Veja também:

PORTUGAL

Com o país à beira dos 600 mortos, mas ainda assim em bem melhor situação que outros países, a grande preocupação agora é a crise económica que se avizinha a seguir. Já se fala na reabertura económica, saiba como se irá processar.

Agora que a ordem e de máscaras para todos e em todos os lugares, a Renascença ensina-lhe a fazer a sua.

Portugal continua em modo “planalto”. De ontem para hoje morreram 32 pessoas, elevando o número de mortos para 599.

Já está a arrancar cabelos a tentar trabalhar, cuidar da casa, da família e ainda a acompanhar os estudos dos seus filhos? Pois bem… Ainda falta muito. Mas anime-se, não tem de ser tão desesperante! Fomos perguntar a uma mãe que tem os filhos a estudar em casa sempre, com ou sem pandemia.

O Presidente da República acredita que em maio Portugal poderá começar a regressar gradualmente à normalidade. Já António Costa defende uma reabertura prudente. E como será essa saída? A Renascença explica.

António Costa esteve reunido com os patrões esta quarta-feira e ouviu dizer que se não houver ajudas muito rapidamente, já não vai haver ninguém para ajudar. O número de desempregados continua a crescer de forma preocupante e o FMI diz que a dívida pública pode chegar aos 135%.

As famílias de crianças com necessidades especiais estão frustradas com a falta de respostas do Governo e os trabalhadores independentes estão desesperados com a ausência de ajudas. Fomos falar com a Vera e com o Carlos para conhecer melhor esta realidade.

Já os deputados decidiram não esperar até maio para manterem alguma normalidade na Assembleia da República. A conferência de líderes reuniu-se e decidiu manter as comemorações solenes do 25 de Abril.

E sem saberem quando será retomada a rotina das visitas diárias, quebrada há várias semanas devido à covid-19, muito doentes internados nos hospitais vivem dias de grande infelicidade. Os profissionais de saúde conhecem os dois lados da tragédia e tentam encurtar distâncias através das novas tecnologias.