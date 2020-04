Cuidados continuados de Moncorvo desinfetada. Utentes já podem voltar

De acordo com o provedor da instituição, a operação levada a cabo pelo Exército, na unidade de cuidados continuados de Torre de Moncorvo ficou com "uma zona limpa, onde os profissionais podem trabalhar mais à vontade e com mais segurança".

Está concluída a descontaminação da cave e do piso zero da unidade de cuidados continuados de Torre de Moncorvo e os utentes que testaram negativos para a Covid-19 podem regressar àquela unidade esta quarta-feira.

Em relação aos 12 infetados pelo novo coronavírus, permanecem na unidade de cuidados continuados e, segundo o provedor, “apresentam-se sem sintomas e aguardam que se façam novos testes”.

Os doentes estão a ser acompanhados por um médico, três enfermeiros voluntários e duas auxiliares, provenientes da Unidade Local de Saúde (ULS) Nordeste, a que se juntam equipas de saúde (médico e enfermeiro) da própria unidade de cuidados continuados, em que trabalham dois profissionais por turno, no mínimo.

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Torre de Moncorvo sublinha que “os cuidados a ter com pessoas que têm Covid-19 é um e com os restantes utentes é outro”, daí que ao regressarem os utentes sem a doença fiquem num espaço isolado.

A descontaminação da unidade de cuidados continuados de Torre de Moncorvo foi realizada por militares do Regimento de Engenharia Nº1, com quartel no Polígamo Militar de Tancos, no distrito de Santarém.