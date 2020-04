Covid-19. Viana ativa plano de emergência devido situação sensível em lares de idosos

Veja também:

O distrito de Viana do Castelo também já ativou o seu Plano de Emergência de Proteção Civil. Era o único que ainda não o tinha feito.

A decisão surge três semanas depois de ativado o Plano Nacional, e a maioria dos planos dos restantes 17 distritos do continente.

Ao que a Renascença apurou, mais do que o número de casos positivos - que são cerca de 250 em todo o distrito - foi a situação sensível em que se encontram pelo menos cinco lares de idosos que levou as várias autoridades daquela região minhota a decidirem avançar.

A ativação do plano permite formalizar e articular diversos procedimentos que envolvem a autoridade de saúde, os autarcas, as forças de segurança, a proteção civil e a Segurança Social, entre várias outras entidades.

Para além do Plano Nacional e dos 18 Planos Distritais, há nesta altura também 121 Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil ativados no continente, o que representa menos de metade do total.

Três distritos - Bragança, Castelo Branco e Lisboa - têm a totalidade dos concelhos com planos em vigor. Pelo contrário, Évora e Faro não têm ainda qualquer município com planos ativados.