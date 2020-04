Covid-19. Marcelo aponta "retoma progressiva da vida social e económica” para maio

Veja também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que abril está a correr bem em matéria de combate à Covid-19 e aponta maio como o início da "retoma progressiva da vida social e económica”, com a manutenção das devidas precauções.

O chefe de Estado falava esta quarta-feira, no final de uma reunião com especialistas na sede do Infarmed, em Lisboa.

“Se abril correr bem – está a correr bem e vai correr bem – isso permite que maio comece a ser progressivamente diferente. Esse é um sinal importante de esperança para aqueles que estão confinados há tanto tempo, com tantos sacrifícios e penosidades. Representa a tal luz ao fundo do túnel, que não só existem como se começa a ver a luz ao fim do túnel. É preciso que abril seja bem sucedido para podermos começar a ver essa luzinha na vida dos portugueses”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa.



O Presidente da República afirma que está na forja uma renovação do estado de emergência, até ao início de maio, já a pensar nesse regresso gradual à normalidade possível.

"Se abril correr até ao fim como esperamos, então em maio os portugueses vão começar a habituar-se à ideia de conviver socialmente com a realidade de um vírus que foi vencido naquilo que representava de um risco grave ou mesmo no inicio gravíssimo para a sociedade portuguesa, e passa a ser um dado do dia a dia. Isto é uma transição que em Portugal como noutros países europeus terá de ser feita com precaução, com as mesmas atitudes que os portugueses têm tido de seriedade, proteção sanitária, de distanciamento no convívio com os outros, mas com uma retoma progressiva da vida social e económica”, sublinha.