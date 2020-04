​Covid-19: Costa defende reabertura prudente e com condições sociais de confiança

Veja também:

O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que a reabertura da atividade económica tem de ser prudente e com condições de confiança na sociedade e defendeu que em Portugal as restrições à indústria foram menores do que em outros países.



António Costa falava aos jornalistas no final da reunião com epidemiologistas, no Infarmed, em Lisboa, sobre a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal, em que reiterou que os cidadãos em geral têm de fazer neste mês de abril "um grande esforço" para combater a propagação do novo coronavírus.

"Devemos ser sempre prudentes, progressivos e ir medindo sempre as consequências das decisões para não corrermos riscos. Temos simultaneamente de criar condições de confiança na sociedade e condições para que, com responsabilidade, se possa decidir reabrirem os restaurantes, o comércio de bairro ou as grandes superfícies", declarou o primeiro-ministro.

António Costa procurou destacar a importância do fator confiança social no processo de reabertura, alegando que até se pode decidir que os restaurantes reabram, mas, depois, "se as pessoas não tiverem confiança, também não vão aos restaurantes".

