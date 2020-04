Coronavírus não suspende Euromilhões

Os candidatos a excêntricos podem estar tranquilos. A suspensão do Euromilhões não é hipotese em equação. "O Departamento de Jogos nunca teve conhecimento que tal hipótese possa ter sido equacionada", esclarece a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) numa nota, em resposta a um conjunto de questões colocadas pela Renascença. "Com a exceção de Espanha, onde este jogo está suspenso, o Euromilhões continua a decorrer normalmente em todos os países que pertencem a este consórcio", é sublinhado.



Na mesma nota, a SCML faz notar que o portfólio de jogos se mantém "ativo, com excepção do Totobola, devido à suspensão do calendário desportivo. É também por esta razão que, embora ativo, o Placard apresenta neste momento uma oferta limitada".

Menos receitas e mais apostadores em casa

Ficar em casa não significa que não se aposte. A SCLM assinala "um aumento na vertente digital dos vários jogos sociais do Estado, quer através de apostadores antigos que reativaram as suas contas, quer através de novos registos na App e no site dos Jogos Santa Casa", o que tem obviamente a ver com a que a mudança de hábitos dos portugueses, ditada pelas indicações das autoridades de saúde para se resguardarem neste período de confinamento devido à Covid-19.



O Departamento de Jogos da Santa Casa admite "uma quebra do volume de negócio" em face das circunstâncias excepcionais que se vivem e do estado de emergência em vigor. No entanto, sublinha que o plano de plano de contingência que aplicou "tem permitido a continuidade da atividade sem disrupções significativas, sendo que uma parte muito substancial da rede de mediadores continua a operar em todo o país".

Distribuição de resultados é o reflexo das apostas

Menos apostas, menores lucros. É assim que o mercado funciona e os Jogos Santa casa não são exceção. Na nota enviada à Renascença, a SCML, através do Departamnento de Jogos, refere que "não há constrangimento na operação de pagamento de distribuição de resultados, sendo que o impacto será proporcional ao impacto nas vendas".



A Santa Casa, instituição com mais de 520 anos, sublinha que "tem um modelo de sustentabilidade que lhe permite ter condições sólidas para enfrentar uma crise como aquela que vivemos" e conclui com o que a evidência das últimas semanas tem demonstrado - que, neste momento as "suas prioridades estão orientadas para a operação massiva que está em curso de apoio diário em diferentes valências a milhares de pessoas em Lisboa".