Coronavírus. Governo nega despedimento em larga escala na educação

Veja também:

O Ministério da Educação garante que “não tem previsto dispensar qualquer trabalhador não docente no final do atual ano letivo”, confirmando que vai prosseguir “as medidas de valorização destes profissionais e de garantia da sua estabilidade” laboral.

Na terça-feira, a Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública disse que o Executivo prepara "despedimentos em larga escala" nas escolas da rede pública, no âmbito das medidas implementadas devido à pandemia da covid-19, que afetam 2.500 trabalhadores não docentes.

Em causa está o decreto-lei 14-G/2020, de 13 de abril, que estabelece diversas medidas excecionais e temporárias na área da educação, por causa do novo coronavírus.

"Estes trabalhadores, cujas funções correspondem a necessidades permanentes dos estabelecimentos de educação e ensino, foram contratados no ano letivo 2017/2018, na sequência da publicação da atual ‘portaria de rácios’ que estabeleceu o aumento do número de trabalhadores e permitiu fazer contratos por tempo indeterminado", destacou a federação.

E acrescentou: "Contudo, numa clara opção de política do Governo PS, invocando um fundamento esfarrapado, os trabalhadores que agora o Governo pretende despedir, na data do encerramento do ano letivo em curso, foram contratados a termo certo, com a promessa da então secretária de Estado Adjunta e da Educação e atual ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, de que seriam abertos os necessários concursos para a sua contratação sem termo, o que até hoje não aconteceu".