Como pensa Portugal sair da quarentena imposta pelo coronavírus?

Por exemplo, se há uma zona do país com menos casos pode reabrir e com menos risco de infeção, deve reabrir.

É uma possibilidade já admitida por António Costa, segundo o qual as restrições serão tanto mais exigentes para quem tem um maior risco. O primeiro-ministro diz que prevê um país a velocidades diferentes, de regiões diferentes, de setores diferentes e também de pessoas com riscos diferentes.

E no que diz respeito às pessoas vulneráveis terem de ficar em casa? É possível que retomemos o trabalho e só os mais velhos fiquem em isolamento?

Aliás, António Costa já admitiu que gostaria que as aulas presenciais do secundário pudessem começar o mais cedo possível, a partir de 4 de maio.

Por exemplo, nas escolas, António Costa já disse que o vírus não vai acabar antes do início do próximo ano letivo, mas que os portugueses não podem estar um ano letivo inteiro fechados em casa – dando, assim, a entender que a reabertura das escolas está nos planos a médio prazo.

Pelo menos algumas. O primeiro-ministro ainda não revelou ao pormenor como será o regresso à vida normal , mas já disse que as recomendações da União Europeia vêm no seguimento daquilo que Portugal definiu.

E em Portugal, são essas também as medidas que vão ser seguidas?

Nesta quarta-feira de manhã, a presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu vão anunciar recomendações que os Estados-membros devem adotar – o chamado roteiro para a reabertura após a atual fase de confinamento social e paralisação das economias.

Depois de o Governo se reunir com académicos e eco(...)

Já sobre os espaços de restauração, António Costa também segue as recomendações da União Europeia e diz que, desde que as fábricas e as empresas tenham condições de segurança, podem funcionar, assim como os transportes.

Mas é claro que tudo terá de ser feito de forma gradual.

Quanto às limitações de circulação, António Costa diz que não antevê que haja qualquer alteração com a renovação do estado de emergência.

Há algum ponto em que António Costa já tenha vindo a discordar da presidente da Comissão Europeia?

Talvez não se possa falar em discordância, mas, na semana passada, Ursula Von der Leyen, numa entrevista a um jornal alemão, aconselhava os europeus a não planearem as férias de verão.

António Costa já veio dizer, por seu lado, para os portugueses não deixarem de pensar nas férias de verão, reconhecendo que para a economia portuguesa seria um grande prejuízo se no próximo verão o turismo não funcionasse a serviços mínimos.

Portanto, e adotando as palavras do primeiro-ministro, é provável que até ao verão a situação já esteja controlada para podermos gozar as férias.