​Combate à Covid-19 enfraqueceu cuidados paliativos. “Doentes estão a morrer com menor atenção e mais isolados”

Veja também:

Os médicos são fundamentais nas equipas de cuidados paliativos, mas a manta é curta. E muitos deles estão a ser chamados à linha da frente do combate à pandemia, explica Duarte Soares, o presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos.

“Existem, efetivamente, médicos que estão a ser levados, nesta fase, para outras especialidades e para a linha da frente. Portanto, estão a dedicar menos tempo aos cuidados paliativos”, garante.

Com isto, o apoio aos doentes terminais, e às suas famílias, ficou destapado, precisamente quando é mais necessário.

“Os doentes continuam com necessidades paliativas, sejam os doentes covid positivo ou não. E também aqueles doentes que tem as suas patologias habituais, designadamente os doentes oncológicos. Aquilo que vemos no terreno é que não temos menos necessidades. Pelo contrário: temos mais necessidade de mais cuidados paliativos e há a noção de que estes doentes estão a morrer com menor atenção e de forma mais isolada”, explica Duarte Soares.

Ouça aqui a entrevista do jornalista Pedro Mesquita: