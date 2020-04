Balanço DGS. 32 mortes e 643 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde revela que Portugal tem agora 599 mortos (mais 32 do que na terça-feira) e 18.091 infetados (mais 643), devido à pandemia de Covid-19 e desde que o surto chegou ao país.

A DGS revela também que 383 doentes já recuperaram da doença. São mais 36 do que na terça-feira.

A taxa de letalidade geral é de 3,3%, sendo que em pessoas acima dos 70 anos é de 11,7%.

O boletim epidemiológico conhecido nesta quarta-feira revela ainda que há 4.060 testes a aguarda resultados laboratoriais e 26.144 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde. Há ainda um total de 128.653 casos não confirmados.

Do total de pessoas infetadas, 1.200 estão internadas, 208 das quais nos cuidados intensivos - ambos os parâmetros com descidas face aos últimos números conhecidos: menos 27 doentes no hospital e menos 10 a precisar de cuidados intensivos de saúde.

No que toca às regiões mais afetadas, o Norte continua a liderar a tabela, com mais número de casos (10.751) e de óbitos (339) - são mais 449 doentes e mais 18 mortos do que na terça-feira.

A região de Lisboa e Vale do Tejo também regista um aumento do número de casos confirmados, que são agora 4.102 (mais 108 do que na terça-feira), e do número de vítimas mortais, que passou de 102 para 111 (um aumento de 9 obitos).



A região Centro segue a tendência e regista 2.629 casos confirmados desde o início da pandemia em Portugal (mais 80 do que na terça-feira) e 136 mortos (mais cinco).

O Algarve mantém o número de vítimas mortais em nove, mas subiu o número de pessoas com Covid-19: mais seis, num total de 295.





[Em atualização]