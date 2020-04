​Alunos com necessidades especiais vão ter acompanhamento à distância

Veja também:

As escolas já receberam um conjunto de orientações para as atividades para os alunos que têm necessidade de medidas de apoio adicionais. O objetivo é que, sempre que possível, estas atividades possam decorrer à distância.



As explicações são prestadas pelo Ministério da Educação, que sublinha que estas indicações já estão publicadas há já alguns dias.

Esta quarta-feira, em declarações à Renascença, a presidente da Associação Portuguesa de Deficientes lamentava a falta de resposta do executivo às suas perguntas sobre a nformação relativamente à forma como vão ser retomadas as aulas para os alunos com necessidades especiais.

Numa nota enviada à Renascença, o gabinete de Tiago Brandão Rodrigues acrescenta que, no site de apoio às escolas podem, ainda, ser encontrados diversos documentos, com recomendações às famílias e sugestões de autocuidado para professores e educadores.

O terceiro período escolar arrancou a 14 de abril, mas sem atividades letivas presenciais, para evitar a propagação da pandemia de coronavírus.

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde, desta quarta-feira, revela que Portugal tem agora 599 mortos (mais 32 do que na terça-feira) e 18.091 infetados (mais 643), devido à pandemia de Covid-19 e desde que o surto chegou ao país.

A DGS revela também que 383 doentes já recuperaram da doença. São mais 36 do que na terça-feira.