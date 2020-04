​Alandroal oferece computadores a alunos. “Nenhuma criança fica para trás”

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

No arranque do terceiro período escolar, a Câmara Municipal de Alandroal, no distrito de Évora, anuncia que vai providenciar, "no mais curto espaço de tempo", equipamentos informáticos e ligação à internet a todas as crianças do 1º, 2º e 3º ciclos, que não disponham destes recursos na sua própria casa.

“Vão ser disponibilizados equipamentos informáticos a todos os alunos do 1º ciclo, independentemente de disporem ou não de outros equipamentos, e a todos os alunos do 2º e 3º ciclos que não disponham destes equipamentos nas suas casas”, afirma, à Renascença, o presidente do município alentejano. De acordo com João Grilo, a autarquia vai investir “50 mil euros” nesta medida, abrangendo “um total de cerca de 190 alunos”. “Estamos todos a viver uma situação totalmente nova que obriga a grandes mudanças e é natural que tenha de haver um período de adaptação, mas o que é fundamental é que se encontrem as respostas possíveis e adequadas no mais curto espaço de tempo”, sublinha o autarca.



Para aferir das necessidades dos alunos, a câmara municipal contou com a colaboração do Agrupamento de Escolas do Alandroal, responsável pelo levantamento que agora serve de base à resposta que se quer dar os alunos. “Num concelho como o nosso, temos crianças que não dispõem de equipamentos informáticos em casa, nem ligação à internet e, em algumas situações, nem sequer cobertura de rede”, menciona João Grilo, por isso “quero tranquilizar os pais e encarregados de educação dizendo-lhes que muito em breve vamos providenciar estas soluções” para os alunos. “No Alandroal a escola é para todos e, mesmo em casa, vai continuar a ser assim, por isso, nenhuma criança fica para trás”, sublinha o autarca. No concelho, à semelhança do que acontece no país, a pandemia “é levada muito a sério desde o primeiro momento”, tendo sido adotadas diversas medidas para apoiar famílias, empresas, mas também quem está na “linha da frente” para combater a pandemia.