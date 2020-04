Número de mortes em 24 horas volta a descer em Espanha

Espanha registou, esta quarta-feira, nova descida no número de mortes em 24 horas, com 523 novos óbitos. O número total situa-se, agora, em 18.579.

Com 5.092 novos contágios, o número de casos confirmados ascendeu a 177.633, o que supõe uma subida de 2,9%, em linha com a tendência de estabilização da curva epidemiológica dos últimos dias.

Por outro lado, há registo de 70.850 casos de recuperação da Covid-19.

Espanha é o segundo país do mundo com mais casos confirmados do novo coronavírus, apenas atrás dos Estados Unidos (609.516). Também é o segundo país com mais mortes, a seguir à Itália (21.067).