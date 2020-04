Morreu o escritor Rubem Fonseca

O escritor brasileiro Rubem Fonseca morreu esta quarta-feira à tarde. Tinha 94 anos.

Considerado um dos mais importantes escritores contemporâneos de língua portuguesa, foi galardoado com o Prémio Camões em 2003.

A sua carreira atravessou várias décadas e deixou uma marca no género policial, publicando clássicos da literatura brasileira, como "A Grande Arte" e "Feliz Ano Novo".

O jornal "Folha de São Paulo" escreve que a Rubem Fonseca é "atribuída a fundação de uma nova era na ficção nacional, que se tornou mais urbana depois dele".

Nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, em 1925, filho de emigrantes portugueses, com raízes em Trás-os-Montes.



Ainda na infância, a família mudou-se para o Rio de Janeiro e, mais tarde, licenciou-se em Direito.

No final de 1952, começou a trabalhar na Polícia, como comissário e depois nas relações públicas.

A passagem pelas forças de segurança inspirou muitas das suas obras literárias.

Em 1976, o seu livro Feliz Ano Novo foi censurado pelo Governo, por ser considerado "contrário à moral e aos bons costumes". O conto "O Cobrador" também viria a ser proibido pelo regime.



É um dos mais prestigiados escritores brasileiros contemporâneos e um dos expoentes máximos da literatura de língua portuguesa.

Traduzido em todo o mundo, foi galardoado com o Prémio Camões em 2003, o mais importante galardão literário de língua portuguesa.

Conquistou outros prémios, como o do festival Correntes d'Escritas na Póvoa de Varzim (2012) e o Prémio Machado de Assis (2015), concedido pela Academia Brasileira de Letras pelo conjunto de sua obra.

É autor de uma vasta obra narrativa, contista e romancista que tem vindo a ser publicada em Portugal, desde 2010, pela Sextante Editora.

Os seus livros contam histórias do lado marginal da sociedade, com polícias, ladrões, prostitutas, políticos, corrupção. Também se cruzam com a história do Brasil.