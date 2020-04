Morreu o escritor Rubem Fonseca

Morreu o escritor brasileiro Rubem Fonseca. Tinha 94 anos. Considerado um dos mais importantes escritores contemporâneos de língua portuguesa, foi galardoado com o Prémio Camões em 2003.

Nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, em 1925, filho de emigrantes portugueses, com raízes em Trás-os-Montes.



Ainda na infância, a família mudou-se para o Rio de Janeiro e, mais tarde, licenciou-se em Direito.

No final de 1952, começou a trabalhar na Polícia, como comissário e depois nas relações públicas.

A passagem pelas forças de segurança inspirou muitas das suas obras literárias.

Em 1976, o seu livro Feliz Ano Novo foi censurado pelo Governo, por ser considerado "contrário à moral e aos bons costumes". O conto "O Cobrador" também viria a ser proibido pelo regime.



É um dos mais prestigiados escritores brasileiros contemporâneos e um dos expoentes máximos da literatura de língua portuguesa.

Traduzido em todo o mundo, foi galardoado com o Prémio Camões em 2003, o mais importante galardão literário de língua portuguesa.

Conquistou outros prémios, como o do festival Correntes d'Escritas na Póvoa de Varzim (2012) e o Prémio Machado de Assis (2015), concedido pela Academia Brasileira de Letras pelo conjunto de sua obra.

É autor de uma vasta obra narrativa, contista e romancista que tem vindo a ser publicada em Portugal, desde 2010, pela Sextante Editora.

Os seus livros contam histórias do lado marginal da sociedade, com polícias, ladrões, prostitutas, políticos, corrupção. Também se cruzam com a história do Brasil.