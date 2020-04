Em plena pandemia, Trump suspende financiamento à OMS

"Vou ordenar à minha administração que corte o nosso financiamento à OMS enquanto é feita uma avaliação ao seu papel no encobrimento da transmissão do coronavírus", acrescentou Trump, garantindo que "uma das decisões mais mortíferas" da OMS foi, segundo o Presidente norte-americano, "ter-se oposto à interrupção de viagens da China e outras nações". "Felizmente não fiquei convencido e suspendi essa viagens, salvando um número incontável de vidas", atirou depois.

Na última quarta-feira, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu mesmo que não se politize a luta contra o novo coronavírus, porque não permite "marcar pontos políticos", e insistiu para que "se ponha em quarentena a politização do vírus, se não querem mais mortes não politizem".

Foi a reação de Ghebreyesus às críticas anteriores de Trump (sem nunca se referir a ele) à organização, considerando o Presidente dos EUA que a mesma tem favorecido demasiado a China e tem administrado mal o combate à Covid-19. Então, e agradecendo aos EUA o seu "generoso apoio" na luta contra a pandemia, o diretor-geral da organização afirmou que "na OMS não fazemos política".

Nos últimos dois anos, os EUA contribuíram com 893 milhões de dólares para o funcionamento da organização, de acordo com o website oficial da OMS. Esse valor representa 15% do seu orçamento total.

Criada em 1948, a OMS é uma organização internacional autónoma que funciona sob enquadramento da Organização das Nações Unidas (ONU).