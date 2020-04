"Crime contra a Humanidade”.​ Comunidade científica condena corte de Trump à OMS

Veja também:

“Um crime contra a Humanidade”, “um ato condenável que irá custar muitas vidas”. São frases usadas pelos mais importantes especialistas na área da saúde para classificar a decisão do Presidente norte-americano de cortar o financiamento à Organização Mundial de Saúde (OMS).



Donald Trump anunciou, esta terça-feira ao fim do dia, a sua decisão de suspender a contribuição do seu país para a OMS durante um período de 60 a 90 dias, a fim de avaliar o papel da instituição, que acusa de ter administrado muito mal esta crise, contribuindo para encobrir a disseminação do vírus.

Esta decisão do maior contribuinte singular para a OMS está a ser condenada em todo o mundo.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, já veio dizer que a OMS é absolutamente essencial no esforço global para vencer a guerra contra a covid-19 e que não é o momento de cortar fundos ou apontar erros. "Quando virarmos a página, haverá tempo para olharmos para trás, percebermos como é que esta doença surgiu e se espalhou tão rapidamente e de que forma todos os envolvidos reagiram à crise”, afirmou Guterres.

“Traição atroz contra a solidariedade global”

Numa mensagem publicada no Twitter, Richard Horton, director da importante revista médica The Lancet, deixa um apelo: “Todos os cientistas, todos os trabalhadores da área da saúde, todos os cidadãos devem resistir e rebelar-se contra esta traição atroz contra a solidariedade global.”

Richard Horton considera que cortar fundos à OMS em plena pandemia de Covid-19 representa “um crime contra a Humanidade”.