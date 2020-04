Crianças correm maior risco de sofrer abusos online durante a pandemia

A UNICEF alerta que milhões de crianças estão expostas a um risco de abuso online cada vez maior, uma vez que as suas vidas são cada vez mais vividas online, durante o período de confinamento devido à pandemia.

Em comunicado, o diretor executivo da Parceria Global pelo Fim da Violência, organização parceira da Unicef, alertou que "a pandemia de coronavírus levou a um aumento sem precedentes no tempo de utilização de ecrãs”.

“O fecho de escolas e as medidas estritas de contenção significam que mais e mais famílias estão a confiar na tecnologia e nas soluções digitais para garantir que as crianças continuam a aprender, estão entretidas e ligadas ao mundo exterior, mas nem todas as crianças têm o conhecimento, a capacidade e os recursos necessários para se manterem seguros online”, acrescentou Howard Taylor.

Mais de 1,5 mil milhões de crianças e jovens foram afetados pelo fecho de escolas em todo o mundo e muitos desses alunos estão, agora, a ter aulas e a socializar mais online.

Segundo a Unicef, ao passarem mais tempo em plataformas virtuais as crianças podem ficar mais vulneráveis à exploração e assédio sexual online, uma vez que os predadores procuram aproveitar-se da pandemia da Covid-19.

Por outro lado, a falta do contacto presencial com amigos e companheiros pode levar crianças e jovens a correrem mais riscos, através, por exemplo, do envio de imagens mais sexualizadas, enquanto o aumento do tempo passado online de forma não estruturada pode expor as crianças a conteúdo potencialmente prejudicial e violento, bem como potenciar um maior risco de sofrerem "cyberbullying".

A Unicef, juntamente com seus parceiros, divulgou um documento destinado a incentivar governos, indústrias de TIC, educadores e pais a estarem alerta, a tomarem medidas urgentes para mitigar riscos potenciais e a garantir que as experiências online das crianças sejam seguras e positivas durante a epidemia.

“Na sombra da Covid-19, a vida de milhões de crianças viu-se confinada temporariamente às suas casas e aos seus ecrãs. Precisamos de ajudá-las a lidar com esta nova realidade”, disse a diretora executiva da Unicef, Henrietta Fore.

"Apelamos aos governos e à indústria para unirem forças para manter crianças e jovens seguros online através de funcionalidades sofisticadas e seguras e novas ferramentas para ajudar pais e educadores a ensinar os seus filhos a usarem a Internet com segurança", frisou.