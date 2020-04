Covid-19. Mais 761 mortos no Reino Unido fazem total subir para 12.868

Veja também:

Mais 761 pessoas infetadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas morreram no Reino Unido, fazendo subir para 12.868 o número de óbitos durante a pandemia covid-19, anunciou o Ministério da Saúde britânico, esta quarta-feira.

O número total de casos de contágio é agora de 98.476, mais 4.605 do que no dia anterior, acrescentou.

No domingo, tinham sido registadas mais 778 mortes e 5.262 novos casos de pessoas infetadas relativamente ao dia anterior.

Os números das mortes referem-se apenas a pacientes diagnosticados com Covid-19 que morreram no hospital até às 17h00 da véspera e são compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

O número de pessoas infetadas é contabilizado de forma diferente e inclui os diagnósticos feitos até às 09h00 desta quarta-feira.