Henrique Raposo crítica Rio: “Não devemos passar por esta crise como pequenas Chinas”

Henrique Raposo está em completo desacordo em relação ao conteúdo da carta enviada por Rui Rio aos militantes do PSD. O líder dos sociais democratas apela a que não se caia na “tentação de agravar os ataques aos governos em funções" durante a fase da pandemia do Covid-10. Raposo crê que “não devemos passar por esta crise como pequenas Chinas”.

O comentador da Renascença, no programa As Três da Manhã, recorda que o antigo primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o presidente norte-americano Theodore Roosevelt passaram por guerras e sempre tiveram oposições internas. O mesmo defende que essa é a força das democracias, e que mesmo tendo em conta o momento que vivemos, há espaço par a crítica.

“Não devemos deixar de ter opiniões. Os partidos da oposição devem ajudar-nos a pensar. Se o PSD tem ideias diferentes, que as diga com calmas”, apela o Henrique Raposo.

Já Jacinto Lucas Pires contrapôs, e afirmou que não leu as palavras do líder do PSD da mesma maneira. Lucas Pires defende que não “há nenhuma interrupção a democracia quando se pede unidade num tempo de crise”.