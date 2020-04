Fome no futebol português. ​Dois jogadores do Loures apoiados por companheiros

Veja também:

Ibraime Cassamá, jogador do Real Massamá, revelou, em entrevista ao jornal "Record", que há futebolistas do Campeonato de Portugal "em stiuação de fome", na sequência da paragem das competições, devido à pandemia de Covid-19. Dois casos acontecem às portas de Lisboa, no Loures da Série D do Campeonato de Portugal, onde o brasileiro Rafael Batatinha e o cabo-verdiano Patas Moreno já tiveram de ser ajudados com alimentos por parte de um grupo de colegas. Batatinha chegou a jogar na 1ª Liga pelo Beira Mar. Moreno, por seu lado, passou pelo Santa Clara.

Cassmá, Paulinho e Daniel Almeida. do Real Massamá. da mesma série, e Hugo Machado. ex-Sporting, e também jogador do Loures, estão agora a dar todo o apoio aqueles colegas e a outros futebolistas. Com alimentos, sobretudo.

Daniel Almeida, um dos capitães de equipa do Real, conta, à Renascença, como decidiram arrancar com a iniciativa.

"Isto surgiu através do Ibra, um colega meu do Real Massamá. Ele e o Hugo Machado, do Loures, tiveram conhecimento que alguns colegas estavam numa situação difícil. No Loures não recebem há dois meses e meio e estão a passar dificuldades. Nós e mais dois ou três jogadores criamos um grupo no 'Whatsapp' e chegámos a muita gente do futebol que está a ajudar-nos monetariamente ou com alimentos", refere em entrevista a Bola Branca.

Daniel Almeida revela que há "há pessoas com muito protagonismo no futebol que estão a ajudar" e "a iniciativa está a ter sucesso". "Há problemas no Campeonato de Portugal e as pessoas têm de saber. Muitos de nós não estão a receber ordenado", observa.