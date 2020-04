​Férias antecipadas e "lay-off". "Clubes têm de comunicar de forma clara com os jogadores"

Veja também:

Garantir a sintonia entre clubes e jogadores para o futuro pós-coronavírus passa por uma comunicação franca, aberta e com uma mensagem "objetiva e clara".

Numa altura em que o futebol cerra fileiras para combater a crise económica que se avizinha aquando do regresso da possível normalidade competitiva, o conselho é avançado, em Bola Branca, pelo pioneiro da psicologia no desporto-rei português.

Pedro Almeida, psicólogo que trabalhou 25 anos no Benfica, entre 1994 e 2019, relaciona o grau de impacto emocional das medidas que estão já a ser tomadas - cortes salariais, "lay-off" e férias antecipadas - com a forma como os clubes estão a comunicar com os atletas.

"Tudo terá menos impacto se os clubes comunicarem as coisas de forma clara, objetiva, curta e transparente. Se a comunicação cria ruído na cabeça dos jogadores, isso vai gerar incerteza e ansiedade. Mas se envolvermos as pessoas naquilo que está a acontecer, garantimos a implicação de todos no futuro que todos teremos de enfrentar", começa por dizer.

O psicólogo foca-se em específico no pouco habitual período de férias que agora é colocado no cenário diário dos plantéis.

"Depende muito da interpretação que os jogadores fizeram desta situação", avalia. "Não há grandes soluções a esta alternativa porque no horizonte não sabemos quando podemos regressar à competição. Ou seja: 'do mal o menos'. Terá sido esse o raciocínio nos acordos que alguns jogadores fizeram para conseguir manter os salários por inteiro. Será um ano completamente atípico e as férias clássicas não vão existir", salienta.

Pedro Almeida acredita que s diversos departamentos de psicologia dos clubes terão, porventura como nunca, um papel fulcral na gestão desta crise.

"Nunca se falou tanto de psicologia como nos últimos tempos. Julgo que podemos contribuir para ajudar os clubes a reduzir a incerteza das pessoas. É fundamental que a informação seja comunicada de forma objetiva e curta. Tudo deve ser programado de forma clara para que não haja um gatilho para espoletar 'stress'. Acho que esse pode ser o papel dos departamentos de psicologia dos clubes, para desenvolver competências que permitam às pessoas enfrentar o mundo que aí vem", considera.