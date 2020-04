Estrangeiros do Loures com comida e casa paga

O Grupo Sportivo de Loures tem os ordenados dos seus atletas pagos até final de fevereiro e pretende muito em breve regularizar o mês de março, esta foi a garantia dada a Bola Branca, pelo vice-presidente do clube.

Júlio Mestre vai mais além, esclarecendo que todos os atletas - são 8 nestas circunstâncias -, que vivem longe dos seus familiares e estão em casas pagas pelo emblema dos arredores de Lisboa, recebem "comida, almoço e jantar, todos os dias

"O plantel do Grupo Sportivo de Loures recebeu 7 meses, esta época. O mês de fevereiro está pago, evidentemente falta o mês de março, quando sucedeu a suspensão do campeonato, deixamos de ter receitas", começa por justificar o dirigente.

Além disso, há outra garantia dada por Júlio Mestre. "Há 8 atletas em casas do Grupo Sportivo de Loures a quem a quem garantimos água, luz e internet, como já tinham à data da suspensão do campeonato. Com a suspensão deixámos de ter cozinheira e que tratava das refeições, os serviços no clube estão fechados. Socorremo-nos de uma associação amiga, onde vamos diariamente e duas vezes por dia buscar almoço e jantar".