Anderlecht regressa aos treinos sem anúncio prévio

O Anderlect regressou aos treinos esta semana, sem ter feito qualquer anúncio público.

De acordo com uma fonte do histórico clube belga à Agência France-Press, o clube retomou atividade devido à vontade dos atletas de regressar ao trabalho.

No entanto, os treinos estão a decorrer de acordo com o "controlo estrito dos regulamentos de saúde" que foram implementados pelo governo belga. As autoridades estão presentes durante as sessões de treino para verificar o cumprimento das mesmas.

O Anderlecht está a treinar com o relvado dividido em várias áreas destinadas a pequenos grupos de jogadores, para que não exista contato entre os grupos.

A Bélgica é o 10º país do mundo com mais casos da Covid-19, com mais de 33 mil casos confirmados e cerca de 4,4 mil óbitos devido ao novo coronavírus.

A liga belga está suspensa, assim como todos os campeonatos europeus, exceto a liga da Bielorrússia. O Anderlecht ocupa o sétimo lugar na tabela, com 43 pontos.