​Um inédito corte na produção de “crude”

No próximo dia 1 de maio, deverá entrar em vigor o maior corte da história na produção de petróleo bruto (“crude”). E o grande impulsionador deste corte foi Trump, que sempre criticou a OPEP (Organização dos Países Produtores de Petróleo) por recorrer a reduções na extração de petróleo para fazer subir os preços.

No mercado o preço do “crude” desceu há dias até aos 22 dólares o barril de “Brent”, contra 65 dólares ainda há poucos meses. O motivo principal desta brutal quebra é, obviamente, a pandemia do coronavírus. Com uma larga parte da população fechada em casa, o consumo mundial de combustíveis desceu perto de 40%. As empresas petrolíferas debatem-se, hoje, com o problema de armazenarem petróleo não vendido, usando, por exemplo, navios petroleiros que ficam parados, mas cheios.

O corte da produção pela OPEP, mais a Rússia, os EUA e outros países produtores não irá subir muito o preço do barril, pelo menos nos próximos tempos. O que para nós, em Portugal, até será favorável, embora não o seja, claro, a causa do petróleo barato – a profunda recessão provocada pela pandemia. Ontem, em Londres, o “Brent”, utilizado como valor de referência para as importações nacionais, valia 31 dólares por barril. Já em Nova Iorque o “West Texas Intermediate” quedava-se pelos 22 dólares.

A retoma da economia mundial levará o seu tempo. E os cortes podem não ser integralmente cumpridos, como várias vezes aconteceu no passado. Mas um outro factor contribui para o enorme excesso atual na oferta de “crude” no mercado: a guerra de preços, agora terminada, desencadeada pela Arábia Saudita.

Há semanas atrás a OPEP tinha acordado um corte na produção. Mas, ao contrário do que acontecia desde 2016, desta a vez a Rússia não acompanhou esse corte. A Arábia Saudita decidiu, por isso, inverter a sua estratégia e produzir o mais possível, inundando o mercado e fazendo descer ainda mais o preço do “crude”.

O alvo desta guerra de preços saudita não era apenas a Rússia. Eram, sobretudo, os produtores americanos de petróleo de xisto (“fracking”), graças aos quais os EUA se tornaram em 2018 os maiores produtores mundiais de “crude”. Sabia-se que as empresas de “fracking”, muitas delas endividadas, não aguentariam preços abaixo de 40/50 dólares o barril. E, de facto, dezenas tiveram de cessar a sua atividade.

Trump tentou proteger os produtores americanos, propondo que Estado federal comprasse petróleo barato e o armazenasse, mas o Congresso não permitiu tal medida. Por isso o Presidente dos EUA acabou a liderar... cortes na produção iniciados pela OPEP.

Vários produtores americanos de “fracking” deixaram de produzir e alguns faliram. Mas, se o preço do barril subir nos próximos meses para níveis razoáveis, os produtores de petróleo de xisto regressarão a maiores níveis de produção. E os EUA, aposta Trump, não perderão a sua liderança na produção mundial.

O sector petrolífero emprega hoje, nos EUA, direta e indiretamente cerca de 10 milhões de pessoas. O acordo histórico agora alcançado salvará centenas de milhares de empregos nos EUA, disse Trump no domingo, quando agradeceu à Arábia Saudita e à Rússia terem aceite esse acordo. A aposta eleitoralista de Trump poderá falhar se o desagrado dos consumidores de combustíveis nos EUA, por causa da previsível subida do seu preço, pesar mais do que o alívio sentido em Estados produtores de “crude”, como Texas, Oklahoma e Dakota do Norte.