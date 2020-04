"Lay-off" simplificado já abrange mais de 930 mil trabalhadores

São já mais de 930 mil os trabalhadores abrangidos pelo "lay-off" simplificado, de acordo com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Ouvida, durante a manhã desta quarta-feira, no Parlamento, Ana Mendes Godinho considera que o regime tem ajudado a conservar empregos.



"Neste momento é que o 'lay-off' simplificado já atingiu os 931 mil trabalhadores que viram os seus postos de trabalho mantidos. É conseguido, de alguma forma, que o 'lay-off' simplificado esteja a servir como almofada para manter os postos de trabalho durante esta fase que atravessamos", afirmou a governante.

Ana Mendes Godinho, que considera que "o mecanismo de 'lay-off' está a conseguir absorver uma grande parte da manutenção dos postos de trabalho", foi ouvida na sequência de um requerimento apresentado pelo PSD sobre as respostas sociais do Governo à pandemia do novo coronavírus.



A ministra do Trabalho revelou, ainda, que cerca de 145 mil trabalhadores independentes já acederam ao apoio extraordinário criado pelo Governo.

Além disso, cerca de 171 mil pais já tiveram acesso ao apoio criado para os trabalhadores que tiveram de faltar ao trabalho, no final de março, para cuidar dos filhos até aos 12 anos, cujas escolas tinham sido encerradas no final do segundo período escolar.