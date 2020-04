​Covid-19: Pelo menos 32 mil desempregados inscritos em duas semanas

Veja também:

O aumento dos desempregados inscritos na primeira metade de abril face a março foi de 10%, segundo números revelados esta quarta-feira pela ministra do Trabalho, representando o maior acréscimo percentual em cadeia desde 2003, último ano com dados disponíveis.



A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, disse no parlamento que há atualmente 353 mil pessoas inscritas como desempregadas nos centros de emprego, contra 321 mil em março.

Os dados que, segundo fonte oficial do ministério, são preliminares, pois só na segunda-feira o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) publicará as estatísticas de março, revelam para já um aumento de 10% até meio de abril.

Este aumento é o maior desde pelo menos 2003, último ano para o qual o IEFP disponibiliza dados, segundo a análise feita pela Lusa.

A subida mais próxima à registada em abril nestes 17 anos verifica-se em janeiro de 2009, em plena crise financeira, quando o número de desempregados inscritos cresceu então 7,7%, atingindo os 448 mil.