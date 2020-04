Covid-19. Isolados em casa, os portugueses não compram carros

Veja também:

Os stands estão fechados, a Associação Do Comércio Automóvel De Portugal (ACAP) aponta para uma queda de 86% em abril nas vendas e diz que o sector está em crise, pedindo medidas ao governo.



Em comunicado, a ACAP revela que na primeira metade do mês as vendas de ligeiros de passageiros desceram 86%, em comparação com 2019. Foram registadas 838 novas matrículas, que comparam com 6.208 que deram entrada no mesmo periodo do ano passado. Além disso, a maioria das vendas corresponde a encomendas anteriores a 16 de março.

Com esta quebra, não são só as empresas que perdem: nos cofres do Estado vão entrar menos 15 milhões de euros, só por conta das duas primeiras semanas de abril.

Segundo Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP, esta forte quebra surge depois de um mês em que já se tinham registado quebras acentuadas, acima de 50%, e "no mercado de viaturas usadas a situação é mais complicada ainda”.

A associação lembra que o “setor automóvel é responsável por 21% do total de receitas fiscais, por 25% das exportações de bens transacionáveis, representa 19% do PIB e emprega diretamente 200.000 pessoas”.

A ACAP vem agora propor ao executivo de António Costa uma lista de medidas, para minimizar o impacto desta crise e relançar a procura:

Aumento imediato da linha de apoio à compra de veículos elétricos, com subida da dotação em 100%;

Plano de incentivo ao abate de veículos em fim de vida (com mais de 12 anos);

Suspensão de pagamento de IUC;

Linha de crédito específica para as empresas do setor, com parte do capital a fundo perdido.

Portugal regista 599 mortos associados à covid-19 em 18.091 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia. Relativamente ao dia anterior, há mais 32 mortos (+5,6%) e mais 643 casos de infeção (+3,7%).

Das pessoas infetadas, 1.200 estão hospitalizadas, das quais 208 em unidades de cuidados intensivos, e 383 foram dadas como curadas.

Portugal está em estado de emergência desde 19 de março, que deverá ser renovado esta semana por um novo período de 15 dias.