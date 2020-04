Coronavírus. Multicare garante pagamento de tratamentos no privado

Veja também:

A Multicare garante o pagamento no privado aos doentes com Covid-19, mesmo que não tenham passado Serviço Nacional de Saúde (SNS). A informação foi enviada à Renascença nesta quarta-feira, através de comunicado.

A ministra da Saúde, Marta Temido, esclareceu há dias que o Estado só iria pagar as despesas dos doentes tratados no setor privado, se fossem encaminhados pelo SNS – uma posição que deixa de fora muitos doentes que deram entrada pelo próprio pé nos hospitais fora do sistema público.

Nesta quarta-feira, em comunicado, a Fidelidade, seguradora da Multicare, garante que todos os segurados que recorram ao privado no âmbito da pandemia, mesmo que por iniciativa própria, terão as despesas pagas.

A Multicare assinou um acordo com a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) para assistir os seus segurados não referenciados pelo SNS e pretende "continuar a assegurar a proteção da saúde dos seus segurados, apoiar as unidades hospitalares do SNS, aliviando a sobrecarga sobre essas unidades ao evitar a transferência de doentes Covid-19 que não tenham sido referenciados pelo SNS".

Esta decisão segue em contraciclo com a prática internacional, que exclui o risco de pandemia dos seguros de saúde.