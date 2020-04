Coronavírurs. Jovens serão os mais afetados pela crise económica, alerta OIT

Veja também:

A história já mostrou que as crises são mais duras para os mais vulneráveis e os jovens entram nesse grupo.

No artigo publicado esta quarta-feira no blog da OIT, “Work in progress”, em que os especialistas da organização debatem as tendências do mundo do trabalho, Susana Puerto e Kee Kim lembram que, mesmo em altura de crescimento económico, é difícil, para os jovens conseguirem um “emprego decente”.

O ano passado, antes da pandemia, uma em cada cinco pessoas com menos de 25 anos (267 milhões de jovens em todo o mundo) eram classificados como “NEET”. Ou seja, não trabalhavam, estudavam ou estavam em formação.

E, segundo os especialistas da OIT, há cinco razões que mostram que os jovens, homens e mulheres (sobretudo, elas) serão particularmente afetados pelas consequências económicas da pandemia Covid-19.

Precários, mal pagos, em formas de trabalho atípicas e nos sectores mais atingidos. Os jovens são os primeiros a descartar

Os jovens são, geralmente, os primeiros a ter os horários reduzidos ou a ser dispensados quando as empresas enfrentam dificuldades. A falta de redes e de experiência pode ser um obstáculo na procura de outro emprego, levando-os para trabalho com menos proteção social e jurídica.

Os jovens empresários não estão em melhores condições, já que a falta de experiência pode dificultar a procura de recursos e financiamentos.

Três em cada quatro jovens, a nível global, trabalha na economia informal, por exemplo, na agricultura ou restauração.

Estes sectores, assim como os grossista, retalhista e de alojamento são os mais afetados pela Covid-19. E só na União Europeia, em 2018, um terço das pessoas com menos de 25 anos trabalhava nestas áreas. Para os especialistas da OIT, é muito provável que as mulheres sejam mais afetadas, já representam mais de metade dos trabalhadores desses setores.

A quarta razão prende-se com o fato de muitos jovens trabalhadores estarem em formas de emprego “atípicas”, como trabalho a tempo parcial, temporário, falso independente ou em plataformas digitais (uberização). Trabalhos mal pagos, com horários irregulares, sem segurança no emprego e com pouca ou nenhuma proteção social. Ou seja, sem acesso a subsídio de desemprego se o trabalho faltar.

Por último, dizem os especialistas da Organização Internacional do Trabalho, nalguns empregos, os jovens são mais facilmente substituídos, total ou parcialmente, por máquinas.

Legado do surto Covid-19 pode durar décadas se os problemas forem ignorados

Por isso, Susana Puerto e Kee Kim consideram que “quando os líderes mundiais elaboram pacotes de apoio e estímulos, devem incluir medidas especiais para ajudar os jovens, sejam trabalhadores ou empresários”.

E alertam que não são apenas os indivíduos que são prejudicados pelo aumento do desemprego juvenil, “também há um enorme e longo custo para as nossas sociedades”. É que a entrada no mercado de trabalho em período de recessão económica pode levar a perdas significativas e persistentes de rendimentos dos jovens e podem durar toda a carreira. “Ao ignorar os problemas dos jovens trabalhadores corre-se o risco de desperdiçar talento, educação e formação, o que significa que o legado do surto Covid-19 pode durar décadas”.