​Banco de Portugal aplica coimas de 1,7 milhões entre janeiro e março

O Banco de Portugal aplicou coimas no valor de 1,7 milhões entre janeiro e março, foi anunciado esta quarta-feira.



No primeiro trimestre o supervisor instaurou 75 processos de contraordenação e decidiu 60 casos.

As multas renderam 1,69 milhões de euros, mas 37,5 mil euros estão ainda por executar.

Ainda segundo a Síntese da atividade sancionatória, divulgada esta quarta-feira, dos 60 processos decididos, 19 são sobre infrações de natureza comportamental, 17 estão ligados a infrações de natureza prudencial, 11 respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

Há ainda processos sobre a recirculação de numerário e ainda relacionadas com atividade financeira ilícita.