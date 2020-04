​Experimentadesign adia exposições e conferências

Veja também:

A experimentadesign decidiu adiar as exposições, conferências e eventos agendados para junho e setembro, em Lisboa, Nova Iorque e Paris.



A decisão resulta das recomendações de confinamento e distanciamento social feitas pela Organização Mundial de Saúde e pela Direção Geral da Saúde no contexto da pandemia de Covid-19.

As iniciativas agora canceladas resultam de dois programas distintos, ambos relacionados com materiais portugueses. O programa Primeira Pedra, um projeto internacional, criado em 2016, e que explora o potencial da pedra portuguesa, lançando desafios a designers e arquitetos. E o projeto City Cortex, by Amorim, uma parceria com a Corticeira Amorim e que trabalha a utilização da cortiça em contexto urbano.

Guta Moura Guedes, presidente da experimentadesign, espera poder comunicar em breve as novas datas destes eventos.

Expressa a sua solidariedade para com todas as pessoas e organizações na área da cultura que têm visto os seus projetos cancelados ou adiados, lembrando ainda que “a produção cultural, como forma de expressão humana por excelência que reforça laços, entendimentos, sentido critico e capacidade de inovação, em momentos como estes não pode ficar esquecida”.