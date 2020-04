Depois da tempestade, o vírus. MAAT mantém porta fechada, mas abre a janela da internet

Veja também:

A reabertura do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia estava anunciada para 27 de março, depois das obras para reabilitar o edifício que ficou danificado com uma tempestade que se abateu sobre Lisboa, em dezembro. Mas a data ficou comprometida devido ao decretado estado de emergência por causa da pandemia do novo coronavírus.

O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia viu-se obrigado a encontrar novas formas de manter o contato com o público. De portas fechadas, virou-se para a grande janela que é a internet.

O programa pensado para a reabertura foi assim transferido para as plataformas digitais. Pensados estavam, revela à Renascença Miguel Coutinho, diretor-geral da Fundação EDP que gere o MAAT, conteúdos que refletissem sobre “um novo olhar sobre o papel dos museus, aquilo que podem ser os temas de futuro num museu como o MAAT”.

De acordo com este responsável, o MAAT apresenta-se agora com “uma nova identidade visual, um novo site, novas redes sociais” e consequentemente, uma nova programação digital também disponível através “de um novo canal de Youtube”.

O site do museu foi renovado, num trabalho com a assinatura do estúdio de design de Lisboa, @barbarasays_designstudio.

Também a página de Facebook propõe novos conteúdos com o slogan “De portas abertas ou fechadas, fique connosco para dias com bom alimento para a mente e alma!”. Já no canal Youtube além de várias playlists, poderá encontrar uma visita virtual à Central Tejo, vizinha do MAAT, ou uma explicação da nova diretora do museu, Beatrice Leanza sobre o novo projeto.

O museu reinventa-se assim no chamado “MAAT MODE 2020”. Miguel Coutinho explica que estão programadas “atividades regulares e interativas pela via digital”. Pensados estão “workshops, eventos, debates, oficinas, filmes e palestras”.

O MAAT procura assim abrir-se também a novos públicos, mas dá também a conhecer as últimas exposições como "Melancolia Programada" de Gabriel Abrantes e "Unharias Ratóricas de Von Calhau.

Lá dentro do MAAT há, contudo, uma nova exposição à espera o público. Beeline, é uma intervenção arquitetónica do estúdio de Nova Iorque SO – IL, planeada à escala do museu, ocupando todo o edifício. Este apresenta-se como “o maior trabalho de arquitetura efémera daquele atelier até à data” e deverá ficar em Lisboa até 13 de setembro.