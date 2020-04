​"Não me surpreende o interesse de grandes clubes no Max"

Tiago Capaz conhece bem as qualidades de Luís Maximiamo e reage sem grande surpresa ao interesse do Sporting em renovar com o guarda-redes, bem como ao interesse de clubes estrangeiros em contratá-lo. Foi Capaz, agora adjunto da seleção de Moçambique, que recebeu o Max na Academia de Alcochete em 2012 quando este chegou do Braga.



O treinador pesa as opções que o guarda-redes, de 21 anos, tem em cima da mesa e determina a permanência em Alvalade como a melhor solução, nomeadamente, para o próprio clube.

"Julgo que a renovação de contrato com o Max é a melhor opção para o clube, já que ele pode ser o guarda-redes titular da equipa principal durante muito temo. Vejo no Luís Maximiano um grande potencial. Sabemos que ele vai ter sempre um termo comparativo com o último grande guarda-redes que o Sporting teve, o Rui Patrício, que foi conseguindo o seu espaço e construiu uma carreira muito boa", refere Tiago Capaz, em entrevista à Renascença.

A imprensa desportiva anuncia o interesse de alguns clubes europeus em Maximiano, como Inter de Milão ou Ajax de Amesterdão. Nada que surpreenda Tiago Capaz.



"Não me surpreende porque, a partir do momento em que o Max é titular do Sporting e realiza boas exibições, isso é natural. O Maximiano sempre revelou uma grande capacidade de trabalho. Lembro-me que sentiu algumas dificuldades de adaptação no primeiro ano mas a qualidade e essa capacidade de trabalho estavam lá. Fez o seu trajeto natural na formação, desenvolveu as suas capacidades e agarrou a oportunidade de jogar na equipa principal com regularidade. Tem vindo a melhorar e esse interesse de outros clubes é natural", considera.

Coronavírus em Moçambique

Tiago Capaz trabalha, atualmente, na seleção moçambicana onde é adjunto de outro treinador português, Luís Gonçalves. Devido ao surto de coronavírus, os dois tiveram de viajar para Portugal.

"Conseguimos vir para Portugal antes do encerramento do espaço aéreo. Estamos em casa na expectativa de ver o que irá acontecer. Com apreensão pelo que temos vivido mas estamos a acompanhar os nossos jogadores na medida do possível. Estão a treinar de forma individualizada e é importante irmos trabalhando o aspeto psicológico dos atletas para, quando isto passar, voltarmos ao normal. Estamos a disputar o apuramento para a fase final do CAN e vamos começar a preparação para o apuramento do mundo do Catar", conclui.