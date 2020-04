​Igreja promove curso online gratuito sobre os “Actos dos Apóstolos”

Gratuito e aberto a todos, o curso online sobre “Os Actos dos Apóstolos” tem início marcado para esta quarta-feira, 15 de abril, e duração prevista de sete semanas. Promovido pelo Centro de Formação à Distância do Instituto Diocesano da Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa (IDFC-PL), pretende “contribuir para um maior conhecimento da obra que é lida por toda a Igreja durante o tempo Pascal”.



Paulo Paiva, responsável pela iniciativa, explica à Renascença que o curso “já estava programado desde o último ano. Os contactos já estavam praticamente todos realizados”, mas “devido à pandemia sofreu algumas adaptações, sobretudo ao nível das gravações dos vários intervenientes”, que foram todas feitas “à distância”.

Para este responsável, “sem dúvida” que a iniciativa pode ser vista como “uma sugestão para quem está em casa e queira saber mais sobre o tema”, e “certamente que irá contribuir para uma vivência pascal mais intensa, pois vamos abordar o livro que relata a Igreja nascente, a Igreja que resulta do impulso do Espírito Santo, a Igreja enviada pelo próprio Jesus Ressuscitado a ir até aos confins do mundo com a sua grande novidade – a da vitória da vida sobre a morte”.

“Em segundo lugar”, diz, “sendo um curso formativo é enriquecedor para quem deseja conhecer melhor o livro dos ‘Actos dos Apóstolos’, para quem deseja aprofundar a sua fé, saber mais sobre a Bíblia, conhecer melhor o início da Igreja, e obviamente, é um contributo proveitoso para este tempo de quarentena em que não podemos sair de casa”.

Assim, a partir de 15 de abril, e todas as semanas até ao dia de Pentecostes, os alunos poderão contar com vídeos orientadores de especialistas acerca desta obra, e podem testar os seus conhecimentos através de atividades de autoavaliação. Enquanto durar o curso também poderão participar em fóruns de partilha e esclarecimento de dúvidas, e irão receber propostas de oração semanais.

Paulo Paiva lembra que no atual ano letivo o Centro de formação à Distância do IDFC do Patriarcado de Lisboa “já promoveu, em novembro, um curso online sobre o evangelho de São Mateus, que acompanhamos na liturgia deste Ano A. Nessa altura inscreveram-se mais de 350 alunos”, adianta. Mas há outros ainda a decorrer.

“Temos quatro cursos de ‘Mensagem Cristã’ – que é um curso básico sobre a fé -, e o curso ‘Catequética: A alegria de Evangelizar’, feito em parceria com o Departamento de Catequese do Patriarcado de Lisboa”. Para estes cinco cursos, que estão agora no segundo semestre, inscreveram-se cerca de 170 alunos.

O responsável pelo Centro de Formação à Distância do IDFC-PL confirma que no atual contexto de pandemia e confinamento em casa, tem crescido a “procura por formação nesta área da fé”.

“Felizmente as iniciativas online dispararam com várias comunidades paroquiais, movimentos, meios de comunicação social, instituições diversas, a utilizar o meio informático e tecnológico para chegar às pessoas. Isso gerou algum tráfego e potenciou o interesse”, refere.

Paulo Paiva explica que “não há prazo limite” para inscrição no novo curso sobre ‘Os Atos dos Apóstolos’. “Desde o domingo de Páscoa até ao momento já contamos com 180 alunos inscritos”, e a expectativa é que este número continue a crescer.

E esclarece que o curso não tem horas marcadas. “Não consiste em aulas online com um horário determinado, mas em conteúdos online que são abertos e disponibilizados semanalmente, de modo que cada aluno poderá gerir o seu tempo de forma livre”.

O novo curso sobre ‘Os Actos dos Apóstolos’ tem a colaboração da Sociedade Bíblica, e é apoiado pela Fundação Amélia de Mello. As inscrições podem ser feitas aqui (www.idfc.patriarcado-lisboa.pt\moodle).