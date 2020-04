​Dois testemunhos de fé em tempo de Covid-19

Veja também:

"Antes de sair para o hospital peguei no terço e rezei". A fé foi um dos “pilares do sentimento positivo" que acompanhou Paulo Brito durante o internamento no Hospital de São João, no Porto, por ter testado positivo à Covid-19.



Paulo realizou esta terça-feira o segundo teste para confirmar a sua recuperação e garante: "sempre acreditei que vai ficar tudo bem, apesar de achar que vai ficar tudo muito diferente".

Esse sentimento foi alimentado "por acreditar que há alguém que está sempre a amparar-me", conta em declarações à Renascença.

Paulo Brito recorda o momento em que soube que estava infetado com o novo coronavírus e os sentimentos que o invadiram, até porque em simultâneo recebeu a ordem de internamento.

"A fé foi muito importante, foi a grande âncora da minha confiança para a recuperação", relata, e ajudou a conviver melhor com a ideia "da separação da família e de não saber o tempo de internamento".

De regresso ao trabalho nesta terça-feira está o irmão. Mais novo três anos, Pedro Brito teve sintomas mais ligeiros e o período de isolamento foi cumprido em casa.

No dia em que regressou ao Hospital de São João para retomar a sua atividade profissional, Pedro reflete como "é estranho como desaprendemos o que é isto de estar em casa; com novas rotinas, novas brincadeiras com os mais novos, muitas leituras, almoços e jantares mais prolongados, com conversas muito curiosas em que descobrimos que todos podemos crescer com este tempo que nos foi dado viver".

O período de isolamento foi de quase um mês e "sobrou muito tempo para pensar, para ler, para rezar".

Deu mesmo para "fazer o retiro que já não fazia há muitos anos". Hoje foi o dia de regresso ao trabalho no Hospital de São João e Pedro Brito exclama: "como tenho saudades de uma vida normal".