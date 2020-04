Depois da absolvição, cardeal George Pell não guarda ressentimento

O cardeal George Pell, que na semana passada foi absolvido num caso de abusos de menores, deu uma entrevista em que garante não guardar ressentimento e perdoa aos que o caluniaram.



Condenado por presumíveis crimes de pedofilia e após a segunda instância ter renovado a condenação, o Supremo Tribunal da Austrália absolveu, na semana passada, o cardeal George Pell por falta de provas, em sentença votada em unanimidade pelos juízes.

Em entrevista exclusiva ao jornalista Andrew Bolt, da Sky News australiana, o ex-responsável do Papa para a economia considera-se vítima de uma onda mediática de acusações e alvo da calúnia popular, sobretudo no estado de Vitória, onde decorreu todo o processo.

O cardeal australiano explica que, no início do processo, respondeu a todos os inquéritos da polícia, mas que, depois, face à inconsistência das acusações por parte dos procuradores, optou por não falar no tribunal, deixando a sua defesa aos advogados.

Para o cardeal Pell, o momento mais difícil foi na segunda vez, quando os juízes reafirmaram a condenação. Explicou que, “nessa altura fui-me mais abaixo, mas tive de aguentar”.

Interrogado sobre a fúria das acusações, fora e dentro do tribunal, disse não guardar ressentimento e que perdoou aos que o acusaram e caluniaram. “Confiei sempre na minha consciência e, sobretudo, no último juízo, pois o juízo de Deus não é o juízo dos homens”, acrescentou.