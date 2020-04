Bispo do Porto diz que é imoral reenviar para os lares idosos ainda com Covid-19

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, quer que o Governo mude a estratégia que tem adotado com os idosos que estão em lares e que depois de serem hospitalizados com coronavírus. são devolvidos às instituições.

D. Manuel Linda diz que o Ministério da Saúde "tem de repensar os critérios de atuação no caso dos utentes institucionalizados que têm alta nos hospitais, continuando positivos no Covid-19".

Numa publicação na rede social Twitter, o bispo do Porto afirma que reenviar os idosos para os Lares é a mesma coisa que introduzir um foco de contágio entre os frágeis colegas", uma situação classificada pelo bispo como "imoral!"