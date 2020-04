Vida no circo há muito significa ensino à distância para Núria. “É tudo igual, só falta o convívio com os colegas”​

Guia para novatos

No segundo ano de experiência, Núria já fala como uma "expert" e debita um guia para os estudantes que a partir de hoje enfrentam um período completo de ensino à distância, por força das restrições necessárias para conter a propagação do novo coronavírus.

"Ninguém deve ter receio, porque o ensino em si vai ser igual", tranquiliza. “Temos uma plataforma no computador e ligamos o Skype, onde temos acesso e podemos estar com a turma toda junta e com o professor”, conta. A turma é constituída por 16 alunos de várias partes do país.

Nas aulas, “o professor partilha o écran, mostra as matérias e nós conseguimos ver, manda-nos fazer as tarefas, manda-nos fazer testes”, descreve. Os testes são colocados por cada professor na plataforma e “nós abrimos, escrevemos nele, no Word, respondemos às perguntas e guardamos e voltamos a enviar”. “Há situações em que os professores pedem para escrever as respostas no caderno, nós tiramos foto e enviamos”, aponta a exceção.